Kuzey Kore liderinin kız kardeşi casus uydu hakkındaki eleştirileri "havlamaya" benzetti

SEUL (AA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ilk casus uydunun geliştirilmesindeki nihai aşama olarak görülen test uydusu hakkındaki eleştiriler için "havlama" benzetmesini yaptı.

Kim, Kuzey Kore devlet medyasında yer alan açıklamasında, "Uydu geliştirme yeteneğimizi ve ilgili hazırlıklarımızı sadece gazetemizde yayınladığımız iki fotoğrafla yorumlayıp değerlendirmeyi oldukça uygunsuz ve düşüncesiz bulmadılar mı?" dedi.

Güney Koreli uzmanların uydu fotoğrafları hakkındaki yorumlarını "saçma", "kötü niyetli aşağılama" ve "havlama" olarak nitelendiren Kim, fırlatılan test uydusunun ticari bir kamera taşıdığını çünkü tek seferlik bir test için pahalı ve yüksek çözünürlüklü bir kamera kullanmaya gerek olmadığını belirtti.

Kim, "Kıtalararası bir balistik füze geliştirmek istiyorsak onu ateşleriz. Güney Koreli kuklaların kamuoyunu etkileme amacıyla iddia ettiği gibi gizlice uzun menzilli füze testi yapmak için bir uydu kullanmıyoruz." diye konuştu.

Casus uydu geliştirmenin Kuzey Kore'nin ulusal güvenliğiyle doğrudan ilgili bir egemenlik hakkı olduğunu söyleyen Kim, Kuzey Kore'nin uluslararası yaptırımlarla mücadele edeceğini ve savunma kabiliyetlerini artıracağını çünkü varlığının tehdit edildiğini ifade etti.

Kim, Güney Kore hükümetinin, Kuzey Kore'nin teknolojisinin, ABD ana karasına ulaşabilen kıtalar arası balistik füzelere (ICBM) sahip olmak için yetersiz olduğu yönündeki değerlendirmesini reddederek "Saçma sapan konuşmayı bırakmalarının, dikkatli davranmalarının ve iki kez düşünmelerinin onlar adına daha iyi olacağını düşünüyorum.” değerlendirmesini yaptı.

Güney Kore'den bazı uzmanlar, yayımlanan fotoğrafların gözetleme için yetersiz olduğunu ve fırlatmaların Kuzey Kore'nin füze teknolojisini saklamaya yönelik olduğunu düşünüyor.

Kuzey Kore ilk casus uydu için deneme yapmıştı

Kuzey Kore 19 Aralık'ta, ilk casus uydunun geliştirilmesindeki nihai aşama olarak görülen test uydusunu fırlattığını açıklamıştı.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA, test uydusundan çekilen ve Güney Kore'nin başkenti Seul ile Incheon kentinin uzaydan görünüşünü gösteren düşük çözünürlüklü, siyah-beyaz fotoğraflar yayımlamıştı.

KCNA'ya göre, ülkenin ilk casus uydusu için hazırlıklar Nisan 2023'e kadar tamamlanacak.

Kim, yeni askeri teknoloji geliştirmek istediğini duyurmuştu

Japonya hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 18 Aralık'ta, Kuzey Kore'nin iki balistik füze denemesi yaptığını duyurmuştu.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından beri Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 35 denemede farklı menzillerde 60'ı aşkın füze fırlattığı biliniyor.

Casus uydu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 2021'nin başında parti toplantısında hayata geçirmeyi planladıklarını duyurduğu gelişmiş askeri teknoloji ürünleri arasında yer alıyordu. Bunlar arasında, multi-başlıklı füze, katı yakıtlı uzun menzilli füze, su altından fırlatılan nükleer füze ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar bulunuyordu.