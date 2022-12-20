Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Lasbela bölgesindeki işlek bir caddede yer alan bir dükkanda tüp patladı.

Patlama sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ağır yaralandı.

Patlama sebebiyle caddedeki 7 dükkanda yangın çıkarken 25 motosiklette ve çevredeki binalarda hasar oluştu.