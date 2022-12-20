Doğu Asya ülkesi Japonya ile İskandinav ülkesi İsveç arasında "Savunma Teçhizatı ve Teknoloji Transferi Anlaşması" imzalandı.

Tokyo hükümetinin açıklamasına göre, imzalanan anlaşmayla Japonya ve İsveç "uluslararası barış ve güvenliğe katkı sunmayı hedeflediklerini" duyurdu.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin seyrini ele aldı.

"Serbest ve Açık Pasifik"

Anlaşmayı memnuniyetle karşılayan iki bakan, "aynı fikirdeki ülkelerin güçlü güvenlik iş birliğinin, mevcut uluslararası ortamda daha önemli hale geldiği" konusunda görüş birliğine vardı.

Japon Bakan Hayaşi, mevkidaşına, Çin'in bölgesel nüfuzunu artırması karşısında "Serbest ve Açık Pasifik" vizyonu için İsveç ile yakın iş birliği hedeflediklerini aktardı.