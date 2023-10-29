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Dünya
AA 29.10.2023 14:56

Fas’ın Batı Sahra bölgesinde patlamalar: 1 kişi hayatını kaybetti

Fas’ın güneyinde yer alan Batı Sahra bölgesinde meydana gelen 4 patlamada bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Fas’ın Batı Sahra bölgesinde patlamalar: 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Sahra bölgesinde yer alan Samara kentinde nedeni henüz bilinmeyen 4 ayrı patlama meydana geldi.

Kentin farklı mahallelerinde gerçekleşen söz konusu patlamalarda bir kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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