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Dünya
AA 29.10.2023 14:52

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, "Cadılar Bayramı İzdihamı'nın" 1. yılında konuştu

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkedeki "Cadılar Bayramı İzdihamı'nın" 1. yılında, "güvenli bir Güney Kore" inşa etme çalışmalarının devam edeceği mesajını verdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, "Cadılar Bayramı İzdihamı'nın" 1. yılında konuştu
[Fotograf: AA]

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, ülkede 29 Ekim 2022'de Cadılar Bayramı kutlamasında 159 kişinin hayatını kaybettiği izdihama ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkent Seul'daki Youngahm Kilisesi'nde konuşan Yoon, geçen yılki olayın hayatının "en üzücü günü" olduğunu söyleyerek, "Bu talihsiz kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. O insanların sevdiği ülkenin vatandaşları olarak daha iyi bir dünya inşa etme sorumluluğumuz var" ifadelerini kullandı.

Yoon, geçen yıldan bu yana ülkenin "daha güvenli" hale getirilmesi için harcanan çabaların altını çizerek "Bu hedefe ulaşmak için daha çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Seul Belediye Başkanı Oh Se-hoon da katıldığı farklı bir etkinlikte, "Böyle bir trajedinin tekrarlanmamasını sağlamak amacıyla güvenli bir Seul inşa etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağım." değerlendirmesini yaptı.

Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı: Yüzden fazla ölü var
Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı: Yüzden fazla ölü var

Cadılar Bayramı izdihamı

Seul'ün merkezindeki Itaewon bölgesinde 29 Ekim 2022'de yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin edilen Cadılar Bayramı kutlamasında büyük bir kalabalığın 4 metre enindeki sokağa aniden doluşmasıyla izdiham yaşanmıştı.

İzdihamda, 159 kişi hayatını kaybetmiş, bazılarının durumu ağır onlarca kişi yaralanmıştı.

Koreli yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlarda ve 22 kişinin de yabancı uyruklu olduğunu açıklamıştı.

Devlet Başkanı Yoon, "ulusal yas" ilan etmişti.

Ülkede binlerce kişi, izdiham nedeniyle hükümeti protesto etmiş ve sorumluların istifasını istemişti.

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