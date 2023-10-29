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Dünya
AA 29.10.2023 14:30

İsrail'de ordu ve istihbaratı suçlayan Netanyahu’ya yoğun tepki: Kırmızı çizgiyi aştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın 7 Ekim saldırıları konusunda güvenlik ve istihbarat servislerini sorumlu tutan sözleri nedeniyle ülkedeki siyasetçilerden yoğun tepki aldı.

İsrail'de ordu ve istihbaratı suçlayan Netanyahu’ya yoğun tepki: Kırmızı çizgiyi aştı
[Fotograf: AA]

Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail’e düzenlenen saldırılardaki güvenlik zafiyeti suçunu, ordu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e yüklemesi, ülkedeki politikacılardan tepki çekerken, Başbakan’ın “kırmızı çizgiyi aştığı” yorumları yapıldı.

İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, X sosyal medya hesabından Netanyahu’nın söz konusunu paylaşımının altında yorum yaparak, Başbakan'dan paylaşımını kaldırmasını istedi ve "Savaştayız" diye ekledi.

Muhalefet lideri ve eski başbakan Yair Lapid de X hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu kırmızı çizgiyi aştı” ifadelerini kullanarak, şunları yazdı:

“İsrail askerleri ve komutanları Hamas ve Hizbullah'a karşı yiğitçe savaşırken, onları desteklemek yerine onları suçlamaya çalışıyor. Sorumluluktan kaçma ve suçu güvenlik teşkilatına yükleme girişimleri, İsrail'in düşmanlarıyla savaşırken İsrail ordusunu zayıflatıyor.”

Muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek Var) Partisi lideri, Netanyahu'nun bu sözleri için özür dilemesi gerektiğini kaydetti.

Netanyahu “bu konuyla uğraşmayı bırakmalı”

Muhalefetteki Ulusal Birlik bloğu lideri ve 7 Ekim'den sonra kurulan savaş kabinesine katılan eski Savunma Bakanı Benny Gantz da "İsrail ordusu ve istihbaratının savaşta olduğu" böyle bir zamanda, “siyasi liderliğin sorumluluk göstermesi ve kendilerinden beklenen şekilde İsrail güçlerini desteklemesi gerektiğini” savundu.

“Başka herhangi bir eylem veya açıklama, halkın direncine ve gücüne zarar verir” ifadelerini kullanan Gantz, “Başbakan dün geceki açıklamasını geri çekmeli ve bu konuyla uğraşmayı bırakmalıdır” çağrısında bulundu.

Netanyahu’nun koalisyon ortaklarından Dini Siyonizm lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Netanyahu'nun açıklamasına karşı çıkarak, “İsrail ordusu komutanlarını zayıflatmanın yanlış olduğunu” belirtti.

Smotrich, “Artık sorumlu davranmanın ve hatalı olsalar bile birbirlerini desteklemenin ve güçlendirmenin zamanının geldiğini” kaydetti.

İşçi Partisi lideri Merav Michaeli de “Çocuklarımız Gazze Şeridi'nde hazır gıda yerken ve kendi oğlu Miami'de güneşlenirken, Netanyahu ofisinde puro ve şampanyayla karnı tok oturuyor ve Simchat Tora felaketi için ordu komutanlarını suçluyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Michaeli, X hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail ordusu Hamas'la savaşırken, Netanyahu da İsrail ordusu ve İsrail halkıyla savaşıyor. İsrail kazanacak” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarında ordu ve istihbarat teşkilatlarını suçladı
Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarında ordu ve istihbarat teşkilatlarını suçladı

Netanyahu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 7 Ekim'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Hamas'ın düzenlediği saldırılardaki güvenlik zafiyetini İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e yüklemişti.

Netanyahu, "7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarla ilgili Başbakan'a bilgi verildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, aksine hiçbir uyarı gelmediğini" ifade etmişti.

Netanyahu, "bilakis İsrail ordusu ve Şin-Bet'in (Şabak) Hamas'ın yıldırıldığı ve sükunetin sağlandığı değerlendirmesini yaptıklarını" belirtti.

İsrail Başbakanı, yaptığı paylaşımı bir süre sonra silmişti.

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