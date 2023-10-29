Parçalı Bulutlu 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.10.2023 14:09

Baltık ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı

Litvanya, Letonya ve Estonya'nın Dışişleri Bakanlıkları Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlama mesajı yayımladı.

Baltık ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, X hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Tüm Türkiye halkına en içten refah dileklerimizi sunarız. İkili işbirliğini ve NATO ortaklığını güçlendirmeye devam edelim" ifadelerini kullandı.

Letonya Dışişleri Bakanı Krisjanis Karins, "Cumhuriyet'in ilanının yüzüncü yıl dönümünde müttefikimiz Türkiye'ye en içten selam ve iyi dileklerimizi iletiyoruz. İkili ilişkilerimizin daha da ilerletilmesi ve güçlendirilmesini dört gözle bekliyoruz" mesajını paylaştı.

Estonya Dışişleri Bakanlığının X hesabından da İngilizce ve Türkçe olarak "Bağımsızlığının 100. yılında Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz." paylaşımında bulunuldu.

ETİKETLER
Estonya Cumhuriyetin 100. yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Sıradaki Haber
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedelerin sayısı 8 bin 5'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:41
Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
15:46
Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcilikleri, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı
15:40
İsrail’in Gazze’deki bombardımanında 34 gazeteci öldürüldü
15:32
Cumhuriyet'in 100. yılında Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistanlı mevkidaşı Tokayev ile görüştü
15:16
Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu, Cumhuriyet'in 100. yılını özel uçuşuyla kutladı
Antalya'da savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı
Antalya'da savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Gazete manşetleriyle Cumhuriyet’in ilanı
Gazete manşetleriyle Cumhuriyet’in ilanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ