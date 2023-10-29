Parçalı Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.10.2023 13:42

Trump: Üniversite kampüslerindeki Hamas sempatizanlarının öğrenci vizelerini iptal edeceğim

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump, başkan seçilmesi durumunda Hamas'a destek veren öğrencilerin vizesini iptal edeceğini söyledi.

Trump: Üniversite kampüslerindeki Hamas sempatizanlarının öğrenci vizelerini iptal edeceğim
[Fotograf: AP]

The Hill'in haberine göre Trump, "Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu" konferansında bir konuşma yaptı.

"İsrail'i çok seviyorum" ifadesini kullanan Trump, İsrail-Filistin çatışmasına değindi.

Temsilciler Meclisindeki Müslüman kadın vekiller, Rashida Tlaib ve Ilhan Omar'a yüklenen Trump, üniversitelerde düzenlenen İsrail karşıtı gösterileri de eleştirdi.

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday adayı olan Trump, "Üniversite kampüslerindeki Hamas sempatizanlarının öğrenci vizelerini iptal edeceğim. Kampüsler ele geçirilmiş durumda." şeklindeki görüşünü paylaştı.

ABD'ye yönelik tehditlere de değinen Trump, "Bir damla Amerikan kanı akıtırsanız, biz sizin galonlarca kanınızı akıtırız" tehdidinde bulundu.

ETİKETLER
Donald Trump ABD Hamas İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
Katar Emiri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:10
Kastamonu'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
14:17
Baltık ülkeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı
14:16
Tunceli'de Cumhuriyet'in 100. yılında 100 araçlık konvoy
14:04
Elazığ'da "Kahve Fincanı Müzesi" açıldı
13:58
Mardin'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kortej yürüyüşü
13:54
Şırnak'ta 300 metrelik Türk bayrağıyla fener alayı
SOLOTÜRK, Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu yaptı
SOLOTÜRK, Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Türk donanması tarihin en büyük geçit törenine hazır
Türk donanması tarihin en büyük geçit törenine hazır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ