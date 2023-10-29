Kassam Tugayları: İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeybatısına düzenlediği saldırıyı püskürttük

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Düşman (İsrail) Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Beyt Lahiya beldesine saldırı girişiminde bulundu" denildi.

Kassam Tugaylarının İsrail güçlerini fark etmesinin ardından çatışma çıktığı kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerine "Yasin 510" roketi ve keskin nişancılarla müdahale edildiği ve bazı askeri araçların zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin püskürtüldüğü olayda 1 İsrailli subayın ağır yaralandığı, 1 askerin de hafif yaralandığı ifade edilerek, çatışmaların bazı noktalarda devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusu, biri subay 2 İsrail askerinin yaralandığını duyurmuştu.

Rütbesi belirtilmeyen subayın atılan havan mermisi nedeniyle ağır yaralandığı ifade edilen açıklamada, bir askerin de Gazze’nin kuzeyindeki çatışmada hafif yaralandığı belirtilmişti.