Açık 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.08.2023 00:15

Fas açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fas'ın Atlas Okyanusu açıklarında 67 düzensiz göçmenin kurtarıldığı açıklandı.

Fas açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Fas resmi ajansı MAP'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, Deniz Kuvvetleri'nin Atlas Okyanusu kıyısındaki Tarfaya bölgesinin 100 kilometre kuzeyinde bir botu durdurduğu ifade edildi.

Durdurulan botta 67 düzensiz göçmenin bulunduğu ve Deniz Kuvvetleri'nin "insani yardım ve kurtarma görevi" çerçevesinde bota müdahale ettiği belirtildi.

Tamamı Sahra Altı Afrika ülkelerinden olan düzensiz göçmenlere ihtiyaç duydukları ilk yardımın yapıldığı ve gerekli işlemler için El-Ayun Limanı'na nakledildikleri kaydedildi.

Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumundan dolayı düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.

ETİKETLER
Fas Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Çin'deki sellerde 29 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:36
Antarktika'da 20 kollu 'çilek benzeri' şekle sahip deniz canlısı keşfedildi
00:14
Çin'deki sellerde 29 kişi hayatını kaybetti
23:47
ABD: Avrupa'da kapasite dolarsa Ukraynalı pilotların burada eğitilmesine açığız
23:49
Dışişleri Bakanlığı geleceğin diplomatlarını arıyor
23:22
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Kızılay Gençlik Kampını ziyaret etti
23:16
Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 polis yaralı
Ballıkayalar Tabiat Parkı kuş gözlemcilerini yüzlerce türü keşfe çıkarıyor
Ballıkayalar Tabiat Parkı kuş gözlemcilerini yüzlerce türü keşfe çıkarıyor
FOTO FOKUS
Bodrum'da motoryat suya gömüldü
Bodrum'da motoryat suya gömüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ