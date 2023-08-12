Fas açıklarında 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fas resmi ajansı MAP'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, Deniz Kuvvetleri'nin Atlas Okyanusu kıyısındaki Tarfaya bölgesinin 100 kilometre kuzeyinde bir botu durdurduğu ifade edildi.

Durdurulan botta 67 düzensiz göçmenin bulunduğu ve Deniz Kuvvetleri'nin "insani yardım ve kurtarma görevi" çerçevesinde bota müdahale ettiği belirtildi.

Tamamı Sahra Altı Afrika ülkelerinden olan düzensiz göçmenlere ihtiyaç duydukları ilk yardımın yapıldığı ve gerekli işlemler için El-Ayun Limanı'na nakledildikleri kaydedildi.

Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumundan dolayı düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.