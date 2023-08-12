Çin'deki sellerde 29 kişi hayatını kaybetti

Çin'in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde seller nedeniyle40 bin mesken çöktü, 150 binden fazla meskenle elektrik ve haberleşme altyapısı ağır hasar gördü.

Eyalet yetkilileri, nüfusun yüzde 5'ini oluşturan 3,9 milyon kişiyi etkileyen sellerde 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin ise hala kayıp olduğunu açıkladı.

Sellerin yol açtığı hasarın 95,8 milyar yuan (13,4 milyar dolar) olduğu tahmin edilirken, zarar gören bölgelerdeki yeniden inşa sürecinin en az 2 yılı bulabileceği öngörülüyor.

Başkent Pekin ile Tiencin şehrini çevreleyen Hıbey eyaleti, 29 Temmuz-2 Ağustos döneminde Çin'in kuzeyini etkileyen Doksuri Tayfunu'nun etkisiyle şiddetli fırtına ve yağışa maruz kaldı.

Sarı Nehir'in farklı kollarının buluştuğu Hayhı Nehri havzasındaki eyalete düşen yağış miktarı 27,5 milyar metreküpe ulaştı.

Sel sularının kontrolü için eyalette 8 toplama havzası ile irili ufaklı 155 rezervuar oluşturulurken, aşağı akış yönündeki sel baskısını azaltmak üzere 4,2 milyar metreküp su eyaletteki toplama alanlarına yönlendirildi.

Toplama havzalarının bulunduğu yerlerde, çok sayıda ilçe, kasaba ve köy su altında kalırken; bu bölgelerde yaşayan 850 bin kişi dahil eyalet genelinde 1,7 kişi geçici barınaklara yerleştirildi.

Çin'de 1997'de kabul edilen Sel Kontrol Yasası ile oluşturulan plana göre, ülke genelindeki 98 sel toplama havzasının 13'ü Hıbey eyaletinde bulunuyor. Yasa, sel toplama alanlarında yaşayan vatandaşların hasarlarının tazmin edilmesini öngörüyor.

Maliye Bakanlığı ve Su Kaynakları Bakanlığı, Hayhı Nehri havzasında Doksuri Tayfunu'nun yol açtığı sellerin etkisini azaltmak için su toplama havzası olarak kullanılan 8 bölgedeki yerleşimlerde maddi kayıpları karşılamak üzere merkezi bütçeden 1 milyar yuan (139,69 milyon dolar) kaynak ayrılacağını bildirdi.