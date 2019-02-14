Otzma Yehudit Partisi Sözcüsü, hesap kapatılmadan önce Facebook tarafından kendilerine herhangi bir uyarı yapılmadığını söyledi.

"Seçim sonuçlarını etkilemeyi amaçlayan açık bir girişim"

Otzma Yehudit Partisi yöneticisi Ben-Gvir, Facebook'a sayfanın kapatılması konusunda suçlamalar yöneltti. Ben-Gvir şirketin bu kararını, "seçimlerin sonuçlarını etkilemeyi amaçlayan açık bir girişim" olarak nitelendirdi.

"Facebook, teröristleri, Yahudileri özgürce öldürmeye teşvik etmelerine izin verirken, Knesset seçimlerinde yarışan Siyonist bir partinin ifade özgürlüğünü susturuyor ve eziyor."

Otzma Yehudit Partisi, İsrail'de nisan ayında yapılacak seçimler öncesi hesaplarının kapatılmasını, dilekçe ile İsrail Merkez Seçim Komisyonuna taşımayı planlıyor.

"Aşırı sağcı Lehava örgütünün liderinin partiye katılması etkili olmuş olabilir"

Facebook birkaç ay önce, Otzma Yehudit kampanya merkezinin başkanı Bentzi Gopstein'ın Facebook sayfasını da kapatmıştı.

Parti kaynakları ise, Lehava adlı aşırı sağ Yahudi örgütün lideri olan Bentzi Gopstein'ın partiye katılmasının, sayfanın kapatılmasına neden olduğunu düşünüyor.

Irkçı Haham'ın öğrencileri tarafından yönetiliyor

Otzma Yehudit Partisi, aşırı sağ aktivistler Itamar Ben-Gvir, Baruch Marzel, Benzi Gopstein ve Michael Ben-Ari tarafından yönetiliyor.

Partiyi yöneten isimler, ırkçı kışkırtma gerekçesiyle İsrail meclisi Knesset'e girmesi yasaklanan Haham Meir Kahane'nin eski öğrencileri olarak biliniyor.

Kaynak: Jerusalem Post, Israel National News