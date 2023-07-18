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Dünya
Independent, Newsweek 18.07.2023 12:57

Evinde kahve içerken kaburgasına gök taşı çarptı

Fransa'da bir kadına arkadaşıyla kahve içtiği sırada meteorit çarptı. Adı açıklanmayan kadın, evin çatısına çarpıp seken ufak göktaşının hedefi oldu.

Evinde kahve içerken kaburgasına gök taşı çarptı

Fransız Les Dernieres Nouvelles d'Alsace (DNA) gazetesinin bildirdiğine göre, kadın terasta arkadaşıyla sohbet ederken kaburgalarına gizemli bir taş çarptı.

Basına konuşan kadın, "Yanımızdaki çatıdan büyük bir ses geldiğini duydum. Ardından gelen saniyede kaburgalarımda bir şok hissettim. Hayvan, yarasa sandım. Mahya kiremitlerine uyguladığımız çimento parçası olduğunu düşündük. Ama rengi yoktu." dedi.

Kadına çarpan gizemli nesneyi inceleyen jeolog Thierry Rebmann, cismin demir ve silikon karışımından oluştuğunu tespit etti.

Bu da nesnenin gerçekten bir göktaşı olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

ABD'de bir kadına 9 kiloluk göktaşı çarpmıştı

Bazı hesaplamalara göre, bir insana meteorit çarpma olasılığı kabaca büyük piyangoyu iki kez kazanma veya yazı tura atıp arka arkaya 44 kez tura gelme olasılığına eşit.

NASA her gün kabaca 48 tonluk göktaşının Dünya'ya indiğini tahmin etse de bunların çok büyük kısmı insansız bölgelere veya denizlere düşüyor.

İnsanlara göktaşlarının çarptığına dair çok az sayıda tarihi kayıt var.

1954'te ABD'de bir kadına 9 kiloluk göktaşı çarptığı biliniyor. Bu göktaşı evin tavanını delerek kadının üzerine düşmüştü.

Bu olay, göktaşının bir insana çarptığı, doğrulanmış tek vaka diye de anılıyor. 

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