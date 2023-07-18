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Dünya
AA 18.07.2023 12:46

Nükleer Danışma Grubu Seul'de toplandı

ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine karşı birlikte hareket etmek için kurduğu Nükleer Danışma Grubu (NCG), başkent Seul'de bir araya geldi.

Nükleer Danışma Grubu Seul'de toplandı
[Fotograf: AP]

NCG'nin açılış toplantısı, Beyaz Saray Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell ve Güney Kore Devlet Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim Tae-hyo'nun eş başkanlığında Seul'deki başkanlık ofisinde yapıldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, toplantının ardından yaptığı açıklamada, taraflara Kuzey Kore nükleer silah kullanmaya cesaret edemeyene kadar genişletilmiş caydırıcılığı güçlendirme çağırısı yaptı.

Yoon, ABD Başkanı Joe Biden'ın nisan ayında Kuzey Kore'ye atıfta bulunarak nükleer saldırıyı hangi rejim yaparsa yapsın, onun "sonunu getireceği" uyarısını anımsattı.

Yetkililerden, Biden ve kendisinin genişletilmiş caydırıcılığın güçlendirilmesi taahhütlerini referans alarak somut önlemler almalarını isteyen Yoon, NCG'nin önemini vurgulayarak tarafların Kuzey Kore nükleer tehdidini çözmek için çaba sarf edeceğini belirtti.

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ABD Başkanı Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, 26 Nisan'da Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Biden, Kuzey Kore'nin, ABD yahut müttefikleri ve ortaklarına karşı bir nükleer saldırı düzenlemesinin "kabul edilemez" olacağını belirterek böyle bir eylemi hangi rejim yaparsa yapsın, onun "sonunu getireceği" uyarısında bulunmuştu.

Nükleer Danışma Grubu

ABD ile Güney Kore arasında 27 Nisan'da Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine karşı birlikte hareket etmek için Nükleer Danışma Grubu'nun (NCG) kurulacağı, bu sayede belli aralıklarla ABD ile stratejik konularda bilgi paylaşımı yapılacağı ve beklenmedik nükleer olasılıkları planlamaya yönelik kurumlar arası masaüstü simülasyon oluşturulacağı duyurulmuştu.

​​​​​​​Halihazırda ABD'nin bölgedeki güçlerinin, Güney Kore ordusu ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ile ayrı ayrı eş zamanlı bilgi paylaşımı yaptığı belirtiliyor.

Kuzey Kore, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde askeri blok kurmayı hedeflediğini, böylelikle bölgedeki "NATO'nun Asya versiyonunu" oluşturmaya çalıştığını iddia etmişti.

Kuzey Kore Hwasong-18 tipi füze fırlatmıştı

Kuzey Kore, 12 Temmuz'da Hwasong-18 tip "katı yakıtlı kıtalar arası balistik füze" denemesi yaptığını duyurmuştu. "Hwasong-18" tip füzenin irtifa ve uçuş süresinin "rekor" seviyelere ulaştığı belirtilmişti.

Kuzey Kore'nin Doğu Denizi yönünde fırlattığı ve 75 dakika havada kalan balistik füzenin deneme atışını Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da izlediği kaydedilmişti.

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