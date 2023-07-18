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Dünya
AA 18.07.2023 10:56

İran'da hava kirliliği nedeniyle devlet kurumları tatil edildi

İran'ın Bojnurd ve Meşhed kentlerinde hava kirliliği nedeniyle devlet kurumları tatil edildi.

İran'da hava kirliliği nedeniyle devlet kurumları tatil edildi
[Fotograf: AA]

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kuzey Horasan Kriz Yönetimi Müdürü Gulam Rıza Şefik, konuyla ilgili bilgi verdi.

Şefik, "Hava kirliliğinin 300 mikrogram/metreküpü geçmesi nedeniyle bugün saat 10.00'dan sonra Bojnurd'da devlet kurumları tatil edilmiştir." dedi.

Meşhed kentinde de hava kirliliğindeki artış nedeniyle devlet kurumları ve okullar tatil edildi.

Rezevi Horasan Çevre Koruma Müdürü Mehdi İlahipur, Meşhed'de toz fırtınası nedeniyle hava kirliliğinin 236 mikrogram/metreküp seviyesinde olduğunu söyledi.

İranlı yetkili, kalp ve solunum hastaları başta olmak üzere halka zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Meşhed hava kirliliği acil durum çalışma grubu da kentte devlet kurumları ve okulların tatil edildiğini duyurdu.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).

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