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Dünya
AA 18.07.2023 10:37

Ukrayna: Rusya’nın füze ve İHA saldırısı nedeniyle Odessa bölgesindeki liman hasar gördü

Ukrayna Güney Operasyonel Komutanlığı, dün gece Rusların Ukrayna’nın güneyine düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle Odessa bölgesindeki limanın hasar gördüğünü bildirdi.

Ukrayna: Rusya’nın füze ve İHA saldırısı nedeniyle Odessa bölgesindeki liman hasar gördü

 

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, dün gece Rus ordusunun Ukrayna’nın güney bölgelerine füze ve İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Karadeniz tarafından Odessa’ya 6 Kalibr füzesinin fırlatıldığı aktarılan açıklamada, “Tüm füzeler hava savunma kuvvetlerimizce imha edildi. 21 Şahid İHA’sı Odessa bölgesinde düşürüldü.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, füzelerin vurulması sonucu oluşan patlama dalgası ve düşürülen füze parçaları nedeniyle liman altyapısının ve çok sayıda evin hasar gördüğü, yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da dün gece Rusların Ukrayna’ya güney yönünden 6 Kalibr füzesi ve 36 İHA ile saldırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna hava savunma güçleri ve araçlarıyla 6 füzenin ve 32 İHA’nın imha edildiği belirtilerek “Kalibr seyir füzelerinin ve İHA’ların büyük çoğunluğu güneydeki Odessa ve Mıkolayiv bölgelerinde düşürülürken, diğerleri Donetsk, Harkiv ve Dnipro bölgelerinde vuruldu.” ifadelerine yer verildi.

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