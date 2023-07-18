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Dünya
Reuters 18.07.2023 10:09

İngiltere hükümetinin 'tartışmalı göçmenlik planı' yasalaşıyor

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın sığınmacıları Ruanda'ya göndermeyi kolaylaştırma amaçlı planı, hükümetin, parlamento üst meclisinin yasada değişiklik yapma girişimlerini boşa çıkarması sonrasında yasalaşmaya hazırlanıyor.

İngiltere hükümetinin 'tartışmalı göçmenlik planı' yasalaşıyor

Yasadışı Göç Yasa Tasarısı, parlamentonun Avam Kamarası ile İngiltere'nin üst meclisi olan Lordlar Kamarası arasında gerilime neden olmuştu.

Salı sabahının erken saatlerinde, önerilen değişikliklerin sonuncusu da reddedildi. 

Mevzuat, hükümetin, sayıları on binlere ulaşan sığınmacıları  6 bin 400 kilometreden daha uzak bir mesafe olan Ruanda'ya gönderme planına yardımcı olacak.

İngiltere geçen yıl Doğu Afrika ülkesiyle 180 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı, ancak politika mahkemelere bağlı olmaya devam ediyor.

Hükümet, planın hukuka aykırı olduğu yönündeki karara itiraz ediyor.

Planlanan ilk Ruanda sınır dışı etme uçuşu, bir yıl önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son dakika kararıyla engellendi.

Yasa, hükümetin İngiltere'ye sığınma talebinde bulunma izni olmadan gelen insanları durdurmasına ve onları ya menşe ülkelerine ya da Ruanda gibi sözde güvenli bir ülkeye sınır dışı etmesine olanak sağlayacak.

Proje, bazı muhalif politikacılar ve sivil haklar grupları tarafından insanlık dışı, zalim ve etkisiz olmakla eleştirildi.

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