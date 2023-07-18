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Dünya
AA 18.07.2023 10:04

Rusya: Ukrayna’nın Kırım’a 28 İHA saldırısı engellendi

Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’a gece Ukrayna tarafından düzenlenen 28 insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiği bildirildi.

Rusya: Ukrayna’nın Kırım’a 28 İHA saldırısı engellendi

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece Ukrayna’nın Kırım Yarımadası'ndaki hedeflere 28 İHA ile “terör saldırısı” girişiminde bulunduğu belirtilerek bu saldırıların engellendiği kaydedildi.

Rus hava savunma sistemlerinin 17 İHA’yı imha ettiği, 11'ini de elektronik harp araçlarıyla engellediği ifade edilen açıklamada, İHA’ların hedefine ulaşamadan düşürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, “Engellenen terör saldırısı sonucunda can kaybı veya hasar meydana gelmedi.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, dün Kırım Köprüsü'ne Ukrayna güçleri tarafından iki insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığını ve bunun "terör saldırısı" olduğunu duyurmuştu. Saldırı sonucunda iki kişi hayatını kaybetmişti.

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