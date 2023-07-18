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Dünya
AA 18.07.2023 12:45

Avustralya'da sahile vuran cismin uzay roketi parçası olabileceği açıklandı

Avustralyalı yetkililer, ülkenin batısındaki sahilde tespit edilen cismin uzay roketi parçası olabileceğini bildirdi.

Avustralya'da sahile vuran cismin uzay roketi parçası olabileceği açıklandı
[Fotograf: Reuters]

Batı Avustralya eyaletinde bulunan Green Head kasabası yakınlarındaki sahilde tespit edilen tanımlanamayan cisim hakkında Avustralya Uzay Ajansı açıklama yaptı.

Ajans, sahile vuran metal cismin ne olduğunu belirlemek için diğer uzay ajanslarıyla birlikte çalıştıklarını belirtti.

Avrupa Uzay Ajansı mühendisi Andrea Boyd, Hint Okyanusu'ndan karaya vuran cismin, uydu fırlatmak için kullanılan Hint roket modelinin bir parçası olduğuna neredeyse emin olduklarını kaydetti.

Cismin uydu fırlatış sırasında roketten düşen bir parça olduğuna inandıklarını dile getiren Boyd, Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisinin ilgili anlaşmasına işaret ederek nesneyi uzaya fırlatan ülkenin imhasından sorumlu olacağını belirtti.

Avustralya'nın Perth kentinin 250 kilometre kuzeyindeki Green Head yakınlarındaki Jurien koyuna 17 Temmuz'da tanımlanamayan bir cisim vurmuştu.

İtfaiye ve Acil Servisi Kimya Merkezinin yaptığı analizin ardından cismin zararsız olduğu açıklanmıştı.

Polis, cisim üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek, halkı bölgeden uzak durmaya çağırmıştı.

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