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Dünya
AA 24.05.2025 00:19

Euro-Med: İsrail, Filistinlileri zorla yerinden etmek için Gazze'nin güneyinde dar bir yere hapsediyor

İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce açıkladığı "zorla yerinden etme" planı doğrultusunda Filistinlileri Gazze'nin güney sahilinde dar bir alanda topladığı belirtildi.

Euro-Med: İsrail, Filistinlileri zorla yerinden etmek için Gazze'nin güneyinde dar bir yere hapsediyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, 2025'in başından bu yana Gazze'de en az 35 tahliye emri çıkardığı ve bunlarla 1 milyonu aşkın kişiyi yerinden ettiği ifade edildi.

Gazze'de şuan uygulanan zorla yerinden etme planının, soykırımın başından bu yana görülen en tehlikeli plan olduğu ve aç bırakma politikası ve sistematik yıkımla paralel gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in, Filistinlileri Trump'ın planı doğrultusunda vatanları dışına sürmek için önce onları Gazze'nin güney sahilinde dar bir alanda topladığı aktarıldı.

Uluslararası topluma, Gazze'deki soykırımın durdurulması ve zorla yerinden etmenin önlenmesi için "İsrailli yetkililerin mali varlıklarını dondurma, seyahat yasağı getirme, İsrail'e ekonomik, diplomatik ve askeri yaptırımlar uygulama" gibi adımlar atma çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası yargı yetkisine sahip ülkeler, Gazze'deki soykırıma karışan İsrailli yetkililer için tutuklama emri çıkarmaya ve kovuşturma başlatmaya çağrıldı.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, buradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını iddia etmişti.

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