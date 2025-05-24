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Dünya
AA 24.05.2025 00:11

Trump'ın ekibi, Suriye'ye yaptırımların kaldırılması için ilk etapta 6 aylık muafiyet öneriyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika ve ulusal güvenlik ekibinin, Suriye yaptırımlarının kaldırılması için ilk adımda 6 aylık muafiyet önerisinde bulunduğu bildirildi.

Trump'ın ekibi, Suriye'ye yaptırımların kaldırılması için ilk etapta 6 aylık muafiyet öneriyor

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının, 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, Suriye yaptırımları konusunda somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

Buna göre Trump yönetiminin, Suriye yaptırımlarının kaldırılması için ilk etapta 6 aylık muafiyet sağlamayı ve bu ülkeyle iş yapmak isteyen firmalara sınırlamaları kaldırmayı önerdiği belirtildi.

İlk adımın kısa süre içinde atılmasını beklediklerini dile getiren yetkililer, bu muafiyetle birlikte Suriye'deki geçici yönetimin "nefes almasının" ve yavaş yavaş uluslararası piyasalarla çalışmaya başlamasının önünün açılacağını kaydetti.

Aynı yetkililer, bu süreçte hem Dışişleri Bakanlığının hem de Hazine Bakanlığının Suriye yaptırımlarıyla ilgili yasal düzenlemeler konusunda hızlı bir şekilde çalışmaya devam ettiğinin altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, perşembe günü yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Belirli bir tarih vermeden, bunun hızlı ve kesinlikle alıştığımızdan daha hızlı şekilde yapılacağını söyleyebilirim." demişti.

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