ABD Başkanı Trump: AB ile bir anlaşma arayışında değiliz

Başkan Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninin ardından, AB ve Apple'a yönelik yeni tarife tehditlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Birliği ile görüşmelerin yavaş ilerlediğini belirten Trump, AB'nin ABD'ye yıllardır çok kötü davrandığını, Birliğin ABD'ye zarar vermek ve ülkeden faydalanmak için kurulduğunu yineledi.

Trump, ABD'nin AB'ye karşı büyük bir ticaret açığı verdiğini kaydederek, "Bildiğiniz gibi Mercedes, BMW, Volkswagen ve daha birçoğu gibi milyonlarca araba satıyorlar. Bizim AB'ye araba satmamız kısıtlandı, ki bu hiç hoş değil. Ben de oyunu bildiğim şekilde oynamanın zamanının geldiğini söyledim." dedi.

AB ile dokuz günde bir anlaşma yapmayı başarıp başaramayacağının sorulması üzerine Trump, "Bir anlaşma arayışında değilim. Yani, anlaşmayı belirledik. Yüzde 50 ama yine de, eğer fabrikalarını burada kurarlarsa, gümrük vergisi yok. Biri gelir de burada bir fabrika kurmak isterse, onlarla biraz ertelemeyi görüşebilirim." diye konuştu.

Trump, ülkelerle yürüttükleri ticaret müzakerelerinde ise imzalanmaya hazır çok sayıda anlaşma olduğunu ifade etti.

Apple'a yönelik tarifeler Samsung gibi üreticileri de hedef alacak

Apple'ın ürünlerini ABD'de üretmemesi halinde en az yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağına dair açıklamalarının da sorulması üzerine Trump, "Daha fazlası olacak. Samsung ve o ürünü üreten herkes için geçerli olacak. Aksi takdirde adil olmaz. Yani bu ürünü üreten herkes ve sanırım haziran sonunda başlayacak." dedi.

Trump, fabrikalarını ABD'de kurmaları halinde gümrük vergisi olmayacağını yineledi.

Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'un Hindistan'da fabrika kuracağını söylediğini aktaran Trump, "Ben de, Hindistan'a gitmen sorun değil ama burada gümrük vergisi olmadan satamazsın dedim." diye konuştu.

Öte yandan ABD'li perakende devlerinden Walmart'ın tarife maliyetlerini üstlenmesi gerektiğine dair sözleri sorulan Trump, tüketicinin bu bedeli ödemesini istemediğini dile getirdi.

Trump'ın AB ve Apple'a yönelik tarife tehditleri

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığına işaret ederek, "Bu nedenle 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik bir tarife uygulanmasını öneriyorum. Eğer ürün ABD'de kurulmuş ya da üretilmişse gümrük vergisi uygulanmayacak." ifadesini kullanmıştı.

Trump, bir başka paylaşımında ise Apple Üst Yöneticisi Cook'a uzun zaman önce ABD'de satılacak iPhone'ların Hindistan ya da başka ülkede değil, ABD'de üretilmesini beklediğini söylediğini belirterek, "Eğer durum böyle değilse Apple tarafından ABD'ye en az yüzde 25'lik gümrük vergisi ödenmeli." açıklamasında bulunmuştu.