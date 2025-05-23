Açık 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.05.2025 20:40

Güney Afrika'dan Trump'a yanıt: Bu yıl öldürülen 6 çiftçiden 5'i siyahi

ABD Başkanı Donald Trump'ın "beyaz çiftçilere soykırım" suçlamasında bulunduğu Güney Afrika'da, 2025'te çiftlik saldırılarında yaşamını yitiren 6 kişiden 5'inin siyahi olduğu bildirildi.

Güney Afrika'dan Trump'a yanıt: Bu yıl öldürülen 6 çiftçiden 5'i siyahi
Güney Afrika Polis Bakanı Senzo Mchunu, Trump'ın iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Son birkaç günde, Güney Afrika'daki suçlarla ilgili konuşmaların ve endişelerin tamamen farklı bir yöne gittiğini gördük. 'Soykırım' terimi, yabancı ve garip bir şekilde barizce ve zorla sahneye sokuldu." dedi.
 
Mchunu, prensip olarak insanları ırka göre kategorize etmediklerini ancak beyazlara soykırım iddiaları bağlamında değerlendirildiğinde, 2025'te düzenlenen çiftlik saldırılarında hayatını kaybeden 6 kişiden 5'inin siyahi Güney Afrikalı olduğunu ifade etti.
 
Ülkedeki çiftlik cinayetlerinin tarihinin her zaman çarpıtılmış ve dengesiz şekilde rapor edildiğini belirten Mchunu, "Gerçek şu ki, çiftlik cinayetlerinde her zaman daha fazla sayıda siyahi Güney Afrikalı insan yaşamını yitirmiştir." ifadesini kullandı.
 
Mchunu, Trump'ın, Güney Afrika'da beyaz çiftçilerin topraklarının gasbedildiği iddialarına karşı, hükümetin böyle bir politikası bulunmadığını, bazı topraksız Güney Afrikalıların çaresizce gerçekleştirdikleri "toprak işgali" eylemlerinin "toprak gaspı" ifadesinden çok farklı anlama geldiğini dile getirdi.

Trump'ın izlettiği mezarlık videosu gerçeği yansıtmıyor

Mchunu, Trump'ın, 21 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede "soykırım kanıtı" olarak izlettiği video klipteki, yol kenarına dikilmiş yüzlerce haçın beyaz çiftçi mezarları olduğu iddia edilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
 
Bu görüntülerin KwaZulu-Natal'da 2020'de yaşanan çiftlik cinayetinin ardından düzenlenen protestoya ait olduğunu kaydeden Mchunu, "Haçlar, yıllar boyunca çiftliklerde gerçekleşen cinayetleri sembolize etmektedir, mezar değillerdir. " bilgisini verdi.
 
Mchunu, "Ülke olarak ABD'ye, o ülkedeki insanlara ve Başkan Trump'a saygımız var ancak bu soykırım hikayesine hiç saygımız yok, hem de hiç. Tamamen asılsız ve kanıtsız." diye konuştu.

Günde yaklaşık 72 cinayet

Dünyada suç olaylarının en fazla görüldüğü ülkelerden Güney Afrika'da, 2024'te toplam 26 bin 232 cinayet işlendi. Bu, ülkede geçen yıl her gün yaklaşık 72 cinayet işlendiği anlamına geliyor.
 
Resmi istatistiklere göre, bu yılın ilk üç ayında toplamda 5 bin 727 cinayet işlenirken, 13 binden fazla cinsel saldırı, 50 binin üstünde soygun vakası kayıtlara geçti.
 
Güney Afrika, Trump'ın "beyazlara soykırım" iddiaları karşısında, suçun ırk ve etnik yapı ayırmaksızın ülkedeki herkesi etkilediğini savunuyor.
ETİKETLER
ABD Donald Trump Güney Afrika
Sıradaki Haber
DSÖ'ye göre Gazze'deki saldırılar sağlık sistemini çökmeye itiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:52
Bakan Bolat: Küresel ticarette artan belirsizliklere rağmen Türkiye, ihracatını artırmaya devam edecek
21:16
Almanya'da tren istasyonundaki bıçaklı saldırıda 12 kişi yaralandı
20:35
DSÖ'ye göre Gazze'deki saldırılar sağlık sistemini çökmeye itiyor
21:57
Trump yönetiminin Harvard'ın uluslararası öğrenci kabulünü engelleme kararı durduruldu
21:05
Avcılar'da metrobüs arıza yaptı, yolcular çareyi yürümekte buldu
19:21
Borsa günü düşüşle tamamladı
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı
FOTO FOKUS
Avcılar'da metrobüs arıza yaptı, yolcular çareyi yürümekte buldu
Avcılar'da metrobüs arıza yaptı, yolcular çareyi yürümekte buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ