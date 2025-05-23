DSÖ'ye göre Gazze'deki saldırılar sağlık sistemini çökmeye itiyor

DSÖ, Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Gazze'deki yoğun askeri saldırılar sağlık sistemini çökmeye itiyor." ifadeleri kullanılan paylaşımda, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin en az yüzde 94'ünün hasarlı veya yok edilmiş durumda olduğu belirtildi.

Paylaşımda, Gazze'deki 36 hastaneden sadece 19'unun kısmen de olsa işlevsel durumda olduğuna işaret edildi.

Hastanelerin asla militarize edilmemesi ve hedef alınmaması gerektiğine vurgu yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Saldırılar, tahliye emirleri ve artan düşmanlıklar nedeniyle son haftada 4 büyük hastane kapandı. Gazze'nin kuzeyi, neredeyse tüm sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldı. Gazze'nin güneyinde kalan birkaç hastane bunalmış durumda ve kapanma tehlikesiyle karşı karşıya."

Paylaşımda, Gazze için acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısı da yapıldı.