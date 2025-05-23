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Dünya
AA 23.05.2025 18:06

Guterres: İsrail 80 gün boyunca hayati önem taşıyan yardımları engelledi

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki Filistinlilerin, çatışmanın en acımasız evresini yaşadığını, İsrail'in 80 gün boyunca hayati önem taşıyan yardımları engellediğini söyledi.

Guterres: İsrail 80 gün boyunca hayati önem taşıyan yardımları engelledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki Filistinlilerin, çatışmanın en acımasız evresini yaşadığını, İsrail'in 80 gün boyunca hayati önem taşıyan yardımları engellediğini söyledi.

BM, İsrail'in Gazze'ye girişine izin verdiği yardım miktarının ihtiyacın çok altında olduğunu duyurdu

Öte yandan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de, sosyal medya hesabından İsrail'in uyguladığı insani yardım ambargosu nedeniyle Gazze'de yaşanan insani krize ilişkin açıklamada bulundu.​​​​​​​

Lazzarini, İsrail'in geçişine izin verdiği yardım tırlarının sayısına atıfla "Şu anda gelen yardım samanlıkta iğne aramaya benziyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in uyguladığı insani yardım ambargosu nedeniyle Gazzelilerin 11 haftadan uzun bir süredir açlıkla mücadele ettiğini belirten Lazzarini, bölge halkının su ve ilaç gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığını belirtti.

Gazze'de yaşlıların ilaca erişememesi nedeniyle yaşamını yitirdiğini, anne ve babaların çocuklarına yiyecek bulamadığını vurgulayan Lazzarini, Gazze'de yaşanan insani felaketin büyümesini engellemenin tek yolunun "anlamlı ve kesintisiz bir yardım akışı" sağlamak olduğunu kaydetti.

Kıtlığın eşiğindeki Gazze'de ihtiyaç duyulan günlük insani yardım miktarının 500 ila 600 tır olduğunun altını çizen Lazzarini, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ve İsrail tarafından bozulan ateşkes esnasında Gazze'ye "yönlendirme veya yağmalama olmaksızın" günde ortalama bahsedilen sayılarda tırın girdiğini hatırlattı.

UNRWA Genel Komiseri, "Hayat kurtarmak askeri ve siyasi gündemlerin önüne geçmelidir. Gazze halkı daha fazla bekleyemez." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişine izin vermemesi krizi derinleştirdi

İsrail, 2 Mart itibariyle Gazze Şeridi'ne türü ne olursa olsun insani yardım girişine izin vermeyerek krizin derinleşmesine neden oldu.

İsrail, yoğun uluslararası baskı nedeniyle 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne uyguladığı katı insani yardım ambargosunu gevşetmek zorunda kalmış, yardımların 19 Mayıs Pazartesi itibariyle ulaşmaya başlayacağını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar ve uyguladığı abluka nedeniyle insanlık krizinin yaşandığı, günlük 500 tır yardım malzemesi ve 50 tır yakıta ihtiyaç duyulan Gazze Şeridi'nde, 3 günde sadece 87 tır insani yardım malzemesi dağıtıldı.

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