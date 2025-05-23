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Dünya
AA 23.05.2025 15:53

Trump, Avrupa Birliği'ne yüzde 50 tarife uygulanmasını önerdi

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ile ticaret görüşmelerinin bir yere varmadığını belirterek, 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasını önerdi.

Trump, Avrupa Birliği'ne yüzde 50 tarife uygulanmasını önerdi

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'den ticaret konusunda faydalanmak amacıyla kurulan AB ile başa çıkmak çok zor oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"AB'nin güçlü ticaret engelleri, KDV vergileri, saçma kurumsal cezalar, parasal olmayan ticaret engelleri, parasal manipülasyonlar, Amerikan şirketlerine karşı haksız ve gerekçesiz davalar ve daha fazla vergi uygulanması, yılda 250 milyon dolardan fazla açık vermemize yol açıyor." diyen Trump, bunun "kabul edilemez bir rakam" olduğunu belirtti.

Trump, AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığına işaret ederek, "Bu nedenle 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik bir tarife uygulanmasını öneriyorum. Eğer ürün ABD'de kurulmuş ya da üretilmişse gümrük vergisi uygulanmayacak." ifadesini kullandı.

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