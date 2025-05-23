Zelenski: Cumartesi ve pazar günü de esir takasının devam etmesini bekliyoruz

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Barış Müzakereleri kapsamında Rus tarafıyla varılan anlaşmaya göre, "1000 kişiye 1000 kişilik esir takası" sürecinin başladığını belirterek şunları kaydetti:

"1000'e 1000 esir takası anlaşmasının ilk bölümü hayata geçirildi. Bu mutabakat Türkiye'de yapılan toplantıda sağlandı ve bunun tam olarak hayata geçirilmesi önemli. Bugün karşılıklı olarak 390 esir takas edildi. Cumartesi ve pazar günü de esir takasının devam etmesini bekliyoruz."

Esir takasının gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Zelenski, tüm Ukraynalı esirleri evlerine geri getirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak "Bu tür adımların atılabilmesi için diplomatik çalışmalarımızı sürdürelim." ifadelerini kullandı.

Rusya: Ukrayna ile 270 asker ve 120 sivil esir takas edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, İstanbul Barış Müzakereleri'nde Ukrayna ile sağlanan mutabakatla esir değişimi kapsamında 270 asker ile 120 sivil esirin takas edildiğini bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde geçen hafta İstanbul'da yapılan müzakerelerde sağlanan mutabakatla esir değişiminin yapıldığı belirtilmişti.

İstanbul'daki müzakereler

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde geçen hafta müzakereler yapılmıştı.

İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Müzakerelerde ayrıca iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme konusu ele alınmıştı.