Etiyopyalı ve Kenyalı balıkçılar arasında çatışma: 13 ölü, 22 kayıp

Etiyopya ve Kenyalı balıkçılar arasında iki ülkenin sınırındaki Omo Nehri yakınlarında bulunan Lopeimukat ile Natira bölgelerinde çatışma çıktı. Olayda 13 Etiyopyalının hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı ve 22 Kenyalı balıkçının kaybolduğu belirtildi.

Kenya'nın Turkana Valisi Jeremiah Lomorukai, çatışmaların geçen cumartesi akşamı başladığını söyleyerek, 15 balıkçı teknesinin çalındığını bildirdi. Lomorukai, Etiyopya'nın Dasenech etnik grubuna ait 6 balıkçının kurtarılarak geri gönderildiğini açıkladı.

Kenya İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen ise bölgeye ilave güvenlik güçlerinin gönderildiğini ve Etiyopya ile temas kurarak, iki taraf arasında barışı sağlamak için çaba harcadıklarını belirtti.