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Dünya
AA 25.02.2025 10:35

ABD'de e-posta uygulamasına uymayan federal hükümet çalışanlarının işten çıkarılmayacağı iddiası

ABD'de Başkan Donald Trump'ın desteklediği ve federal hükümet çalışanlarının yaptıkları işleri rapor etmelerini gerektiren uygulamayla ilgili Personel Yönetim Ofisinin (OPM), "e-postaya yanıt vermeyen çalışanların işten çıkarılmayacaklarını" bildirdiği iddia edildi.

ABD'de e-posta uygulamasına uymayan federal hükümet çalışanlarının işten çıkarılmayacağı iddiası

Washington Post gazetesine konuşan konu hakkında bilgi sahibi yetkililer, OPM'nin federal kurumların insan kaynakları birimleriyle, iş insanı Elon Musk'ın e-posta uygulaması hakkında görüştüğünü belirtti.

Yetkililer, OPM'nin e-posta uygulamasını incelediğini ancak bu konuda henüz bir plan yapmadığını ve kararsız olduğunu aktardı.

Federal hükümet çalışanlarının e-postaya yanıt vermesi gerektiğini ancak geri dönüş yapmayanlara yönelik alınacak kararların "kurumlara bırakıldığını" kaydeden yetkililer, OPM'nin insan kaynakları birimlerine gönderdiği e-postada federal çalışanların ne yaptıklarını bildirmediği için "işten çıkarılmayacaklarını" ifade ettiğini öne sürdü.

Musk'ın federal personele yönelik e-posta uygulaması

Elon Musk, federal hükümet personeline işlerini 5 maddeyle detaylandırmalarını talep eden e-posta yollayarak pazartesiye kadar geri dönüş yapılmaması halinde "istifa etmiş sayılacaklarını" duyurmuştu.

Federal hükümet çalışanları, "Geçen hafta ne yaptın?" başlıklı e-postayı sosyal medya mecralarından paylaşarak duruma tepki göstermişti.

Uygulama, Trump'ın Musk'ı "daha saldırgan" davranmaya çağırmasından sonra gündeme gelmişti.

ABD Başkanı Trump da bu uygulamanın arkasında olduğunu belirterek, "Eğer (e-postaya) yanıt vermezsen, bir nevi kovulmuş sayılıyorsun ya da doğrudan işten çıkarılıyorsun." demişti.

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