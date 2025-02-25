Açık -0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.02.2025 10:03

Soykırımcı İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'de 5 çocuk şiddetli soğuk nedeniyle öldü

Ateşkese rağmen İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde 5 çocuk şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'de 5 çocuk şiddetli soğuk nedeniyle öldü
[Fotograf: AA]

İşgalci İsrail'in 15 ayı aşkın süre devam eden saldırılarının ardından varılan ateşkese rağmen yardımların girişini kısıtlaması nedeniyle barınma ve ısınma sıkıntısı yaşanan Gazze'de etkili olan soğuk havalar bölge halkının acılarını artırıyor.

Gazze kentindeki Hasta Dostları Hastanesi Müdürü Said Salah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki haftada hastaneye şiddetli soğuklar sebebiyle hastalanan 9 bebeğin getirildiğini söyledi.

Salah,"Son iki hafta içinde hastaneye gelenlerden yaşları bir gün ile iki hafta arasında değişen 5 bebek hayatını kaybetti." dedi.

Bir bebeğin yoğun bakımda tutulduğunu söyleyen Salah, durumunun ciddi olduğunu ve solunum cihazına bağlandığını aktardı.

Salah, tedavileri yapılan 3 çocuğun da hastaneden taburcu edildiğini belirtti.

Çocukların hastaneye 32 ve 33 derece gibi vücut sıcaklıklarıyla getirildiğini söyleyen Salah, çocukların nefes alamadığını, tansiyonlarının düştüğünü ve akciğerlerinin düzgün çalışmadığını ifade etti. Salah, çocukların hastaneye getirildiğinde cilt renginin maviye döndüğünü aktardı.

Gazze'deki ihtiyaçlara dair Salah, konteyner evler ve çadırların yanı sıra başta çocuk ve bebekler için olmak üzere ısınma malzemelerinin getirilmesi adına uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısında bulundu.

Gazze'de soğuktan ölen çocukların sayısı 12'ye yükseldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, daha önce 7 çocuk Gazze'de şiddetli soğuk sebebiyle hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze'de 15 aydan uzun süre devam eden saldırılarında 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze Şeridi'nin altyapısının yüzde 88'i yok oldu.

İsrail'in uzun süre Gazze'ye insani yardımların girişini de engellemesi nedeniyle bölge halkı yiyecek, temiz su, barınma ve ısınma malzemeleri gibi yardımlara ihtiyaç duyuyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail ordusu Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:37
Araç muayenesinde yeni dönem: Şikayetler için ücretsiz çağrı merkezi kurulacak
12:41
Bakan Şimşek: Reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin hızla iyileşeceğini öngörüyoruz
12:31
Tesla satışları ocakta Avrupa'da sert düştü
12:06
Merkez bankalarının altın rezervleri artıyor
12:08
"Jandarmanın semalardaki gözü" TB2 SİHA bayrağı devretti
11:42
Sağlık Bakanlığı: Randevu talepleri yüzde 58 oranında azaldı
Han Yunus kentinde günlük yaşam
Han Yunus kentinde günlük yaşam
FOTO FOKUS
Bayraktar TB2'de görev değişimi: 10 bin saatlik uçuş süresini başarıyla tamamladı
Bayraktar TB2'de görev değişimi: 10 bin saatlik uçuş süresini başarıyla tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ