Soykırımcı İsrail ordusu Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenledi

İsrail'in 21 Ocak'ta başlattığı ve giderek alanını genişlettiği Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin bazı mahallerine baskın düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, baskın sırasında bazı evlerde arama yaptı, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri ayrıca Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde de bir dizi baskın düzenledi; evlere ve dükkanlara saldırdı.

İsrail ordusu Kabatiye beldesinden geride büyük yıkım bırakarak çekildi

Öte yandan görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı, sokakları ve dükkanları yıktığı, 48 saat devam eden saldırılarının ardından Cenin kentinin güneyindeki Kabatiye beldesinden tamamen çekildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Kabatiye baskını sırasında 2 Filistinli yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Kabatiye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail baskını sırasında beldenin tüm girişlerinin yıkıldığı; kanalizasyon, elektrik, su ve telefon hatlarının tahrip edildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun yüzlerce dükkanı kısmen ya da tamamen yıktığı kaydedildi.

İsrail ordusu 23 Şubat'ta Kabatiye'ye baskın düzenleyerek 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ve beldeye buldozerler göndermişti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde Hamas'la 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyinde başlattığı saldırılar, her geçen gün genişliyor.

İsrail askerleri, yaklaşık bir ayı aşkın süredir yürüttüğü saldırılarını Cenin, Tulkerim, Tubas başta olmak üzere bölgedeki mülteci kamplarına da taşımıştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bu saldırılar sırasında 61 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi zorla yerinden edildi, bölgedeki evler, mülkler ve altyapı tahrip edildi.

İsrail, bölgedeki gerginliği tırmandırmayı sürdürürken 23 Şubat akşam saatlerinde tanklarla Batı Şeria'ya girerek kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.