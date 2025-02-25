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Dünya
AA 25.02.2025 09:39

Brent petrolün varili 74,60 dolardan işlem görüyor

Dün 74,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,32 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,4 yükselerek 74,60 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varili 74,60 dolardan işlem görüyor

Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a uyguladığı yeni yaptırımlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikaları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimini haziranda gerçekleştireceğine dair öngörülerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor.

ABD yönetimi, dün İran'ın petrol satışlarını kolaylaştıran 30'dan fazla kişi ve gemiye yaptırım uyguladığını açıkladı. Yaptırımlar, İran'ın gölge filosuna yönelik "maksimum baskı" kampanyasının bir parçası olarak hayata geçirildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin açıklamasında, "ABD, İran'ın petrol tedarik zincirinin tüm yönlerini hedef almak için elimizdeki tüm araçları kullanacaktır ve İran petrolüyle iş yapan herkes önemli yaptırım risklerine maruz kalmaktadır." dedi.

Ayrıca, Trump'ın korumacı ticaret politikalarının küresel ekonomide yarattığı belirsizlik petrol piyasalarında risk algısını artırıyor. Uzmanlar, Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin "zamanında ve planlandığı şekilde ilerlediğini" belirtmesinin, ticaret savaşı endişelerini körüklediğini ifade ediyor.

Yatırımcılar dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisini bekliyor.

Söz konusu verinin, Fed'in faiz indirimlerinin zamanlamasına yönelik beklentileri şekillendireceği belirtiliyor. Piyasalarda, Fed'in ilk faiz indirimini haziranda gerçekleştireceğine dair öngörüler öne çıkıyor. Uzmanlar, faizlerin düşmesinin zayıflayan dolar ve artan ekonomik aktiviteyle birleşerek petrol fiyatlarını daha da yukarı çekebileceğini dile getiriyor.

Uzmanlar, Ceyhan Limanı üzerinden Irak petrol ihracatının yeniden başlamasının küresel petrol arzını artırarak piyasalardaki tedarik endişelerini azaltabileceğini ve bu durumun arz-talep dengesindeki iyileşme nedeniyle petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini belirtiyor.

Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşının barış anlaşmasıyla sona ereceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan başka bir unsur oldu.

Trump, Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Başkan Putin ile konuştum ve bence bu işin bitmesi gerekiyor, bitmeli" diyerek savaşın sona ermesi gerektiğini vurgulamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 76,66 doların direnç, 73,68 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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