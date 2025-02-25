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Dünya
Sky News 25.02.2025 08:53

Çaldıkları kartla piyango bileti alan hırsızlara büyük ikramiye çıktı

Fransa'da hırsızlar, çaldıkları banka kartıyla aldığı kazı kazan biletinden 500 bin Euro ikramiye kazandı. Kart sahibi kazancı paylaşmaları halinde şikayetini geri çekeceğini söyledi.

Çaldıkları kartla piyango bileti alan hırsızlara büyük ikramiye çıktı
[Fotoğraf: GettyImages Arşiv]

Fransa’nın Toulouse kentinde çalınan bir kredi kartıyla alınan kazı kazan bileti, 500 bin euro büyük ödülü kazandı. Ancak kazanan bilet henüz teslim edilmedi.

Hırsızlık mağduru, polis belgelerinde Jean-David E. olarak tanımlanan kişi, bu ay başında arabasından çalınan sırt çantasında banka kartının da olduğunu fark etti. Kartını iptal ettirmek isteyen Jean-David, kartının yerel bir dükkanda kullanıldığını öğrendi.

Mağaza kayıtlarına göre, iki evsiz erkek çalıntı kartla piyango bileti aldı ve büyük ödülü kazandı. Avukatı Pierre Debuisson, "O kadar mutlu oldular ki sigaralarını ve eşyalarını bile unutarak dükkândan çılgın gibi çıktılar," dedi.

Hırsızlara çağrı: Suç duyurusunu geri çekebilirim

Jean-David, hırsızlık nedeniyle şikayette bulundu, ancak hırsızların ortaya çıkması halinde şikayetini geri çekmeye ve parayı paylaşmaya hazır olduğunu duyurdu.

Avukatı Debuisson, perşembe günü ülke çapında bir çağrı yaparak hırsızların kendisiyle iletişime geçmesini istedi. "Onlar olmasaydı kimse kazanamazdı," diyen Debuisson, biletin henüz teslim edilmediğini ve devlet piyango operatörü La Francaise des Jeux (FDJ) tarafından kazancın hala talep edilmediğini belirtti.

Piyango kazancı risk altında

Avukat, yetkililerin bu kazancı yasa dışı elde edilen gelir olarak değerlendirebileceğini ve el koyma ihtimali bulunduğunu vurguladı. Ayrıca biletin geçerlilik süresinin dolmadan teslim edilmesi gerektiğini hatırlattı.

"Zaman aleyhimize işliyor," diyen Debuisson, hırsızlara seslenerek, "Hiçbir riskiniz yok… Parayı paylaşabiliriz ve hayatınızı değiştirebilirsiniz," çağrısında bulundu.

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