Trump, tartışmalı Keystone XL petrol boru hattının inşa edilmesini istiyor

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan, Keystone XL Petrol Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama yaptı.

"Keystone XL Boru Hattı'nın inşa edilmesini istiyoruz." ifadesini kullanan Trump, daha önce bu hattı inşa etmesi beklenen firmanın, inşaatı "derhal" tamamlaması gerektiğini kaydetti.

Trump, o dönem inşaatı yapması planlanan TC Energy adlı firmaya ilişkin, "Uykucu Joe Biden tarafından kötü muamele gördüklerini biliyorum fakat Trump yönetimi çok farklı. Kolay onay, neredeyse hemen başlangıç. Onlar olmazsa belki başka bir boru hattı firması olur." ifadelerini kullandı.

Kanada petrolünü, ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki rafinerilerine taşıyacak kilometrelerce uzunluktaki petrol boru hattı projesinin günde yaklaşık 800 bin varil petrol aktarımı yapması öngörülüyordu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2008'de sunulan Keystone XL petrol boru hattı projesini 2015'te çevresel nedenlerden reddetmiş, Trump ise projeye 24 Mart 2017'de onay vermişti.

Eski ABD Başkanı Biden da 2021'de göreve geldikten sonra projenin iptaline yönelik kararnameye imza atmıştı.

Öte yandan Kanada merkezli TC Energy, 2021'de boru hattı projesini sonlandırma kararı aldıklarını duyurmuştu.