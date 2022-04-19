Etiyopyalı eski askerler Rusya'yı sevdiklerini ve riskler ne olursa olsun savaşa katılmak istediklerini belirtti.

Savaşa katılmak için sıra bekleyen Etiyopyalıların bazıları güvenlik gerekçesiyle kimliğini gizlerken, çoğu ekonomik gerekçelerle savaşa katılmak istediklerini söyledi.

Rusya Büyükelçiliği, savaşa alım ile ilgili herhangi bir çağrı yapılmadığını vurgularken, Etiyopya hükümeti ise henüz bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Addis Ababa'daki Rusya Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'ya desteğinizi göstermek amacıyla buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ancak bizim yeterince askerimiz var" ifadesi kullanıldı.