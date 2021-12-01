Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Etiyopya hükümeti: 17 kasaba isyancıların elinden geri alındı
[Fotoğraf: AA]
Etiyopya hükümeti, isyancılara karşı başlattığı saldırı sonrası Amhara ve Afar eyaletlerindeki 17 kasabayı geri aldığını duyurdu.
Etiyopya Başbakanlık Ofisi; Kasagita, Burka, Waiima, Chifra, Chiftu, Dire Ruka, Alele Sulula, Arbit, Aket, Dibiko, Dabo, Gashena, Jama Degollo, Wereillu, Genete, Finchoftu ve Akesta kasabalarının Tigray Halk Kurtuluş Cephesinden (TPLF) geri alındığını açıkladı.
Ayrıca Mezezo, Molale, Shoa Robit ve Rasa bölgeleri de TPLF'den temizlendi.
Başbakan Abiy Ahmed cephede
Etiyopya ordusu son haftalarda hava saldırılarını artırmış, isyancıların ilerleyişi sonrası Başbakan Abiy Ahmed cepheye gitmişti. Ahmed, ordunun üst düzey komutanlarıyla yaptığı toplantı sonrası, "Savaş bitti." ifadesini kullanmıştı.
TPLF'ye karşı 1 yılı aşkın süredir mücadele veren ordu, isyancıların başkente ilerleyişi sonrası ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.
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