Etiyopya Başbakanlık Ofisi; Kasagita, Burka, Waiima, Chifra, Chiftu, Dire Ruka, Alele Sulula, Arbit, Aket, Dibiko, Dabo, Gashena, Jama Degollo, Wereillu, Genete, Finchoftu ve Akesta kasabalarının Tigray Halk Kurtuluş Cephesinden (TPLF) geri alındığını açıkladı.

Ayrıca Mezezo, Molale, Shoa Robit ve Rasa bölgeleri de TPLF'den temizlendi.

Başbakan Abiy Ahmed cephede

Etiyopya ordusu son haftalarda hava saldırılarını artırmış, isyancıların ilerleyişi sonrası Başbakan Abiy Ahmed cepheye gitmişti. Ahmed, ordunun üst düzey komutanlarıyla yaptığı toplantı sonrası, "Savaş bitti." ifadesini kullanmıştı.

TPLF'ye karşı 1 yılı aşkın süredir mücadele veren ordu, isyancıların başkente ilerleyişi sonrası ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.