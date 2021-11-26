İsyancılara karşı savaşan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ilk kez cephede görüntülendi.

Etiyopya televizyonu FARA’da Başbakan Ahmed'in elinde silahla cephe hattında incelemelerde bulunduğu görüntüler yayınlandı.

Cephe hattında son duruma dair açıklamalarda bulunan Ahmed, yakın zamanda ordunun Burka ve Chifra bölgelerinde kontrolü sağlayacağını ve isyancılarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Türkiye'den destek mesajı

Etiyopya'daki gelişmeleri Türkiye de yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen’le bir telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, görüşmede Etiyopya’daki çatışmaların sona erdirilmesi için Türkiye'nin her türlü desteğe hazır olduğunu vurguladı.

2 Kasım'da OHAL ilan edildi

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.

Başbakan Ahmed, isyana karşı savaşmak için yetkilerini yardımcısına devrederek cepheye gitti.