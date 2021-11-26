Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 22:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus'ta bir kişi bıçak ve baltayla İçişleri Bakanlığı binasına girmeye çalıştı
Tunus'ta bir kişi elindeki bıçak ve baltayla başkentteki İçişleri Bakanlığı binasına girmeye çalıştı. Güvenlik güçleri o kişiyi bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdi.
Tunus özel ulusal radyosu Mosaique FM'in haberine göre İçişleri Bakanlığının binası yakınlarındaki emniyet güçleri, binaya girmeye çalıştığı düşünülen ve elinde bıçak ile balta olan bir kişiyi bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdi.
Haberde söz konusu kişinin yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldığına yer verildi.
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Tunus
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