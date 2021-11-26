Tunus özel ulusal radyosu Mosaique FM'in haberine göre İçişleri Bakanlığının binası yakınlarındaki emniyet güçleri, binaya girmeye çalıştığı düşünülen ve elinde bıçak ile balta olan bir kişiyi bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdi.

Haberde söz konusu kişinin yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldığına yer verildi.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.