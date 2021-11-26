Al Jazeera'nin haberine göre, İngiliz ve Iraklı kazı ekipleri, Zikar vilayetinde tarihi 1300 yıl öncesine kadar giden çamurdan bir cami keşfetti.

Tarihi milattan sonra 679 yılına dayanan çamurdan caminin, Zikar'ın el- Rafa'i bölgesinde keşfedildiği ve genişliğinin yaklaşık olarak sekiz metre, uzunluğunun ise beş metre olduğu açıklandı.

Caminin ortasında 25 kişilik küçük bir imam türbesinin de bulunduğu belirtildi.

Zikar Valiliği Araştırma ve Kazı Dairesi Başkanı Ali Shalgham, çamurdan camiyi en önemli ve büyük keşiflerden biri olarak nitelendirerek, su, rüzgar ve yağmurdan kaynaklanan erozyonlar nedeniyle binadan sadece birkaç kalıntı kaldığını söyledi.