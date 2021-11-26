Koronavirüs vakalarının yüksek seyrettiği Fransa'da koronavirüs tedbirleri sıkılaştırılıyor.

Başkent Paris'te festival ve pazar yerlerinin de aralarında bulunduğu belirli açık alanlarda maske takmak zorunlu oldu.

7 Afrika ülkesinden seyahat kısıtlaması

Fransa, COVID-19'un yeni varyantı "Omicron" dan dolayı 7 Afrika ülkesinden uçuşları durdurduğunu açıklamıştı.

Fransa Başbakanlığı, yeni varyantın görüldüğü Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Eswatini'den Fransa'ya yapılan uçuşların en az 48 saat süreyle askıya alındığını duyurmuştu.

Ayrıca son 14 günde bu ülkelerden gelen yolculardan yetkililere bildirimde bulunmaları ve COVID-19 testi yaptırmaları isteniyor.

DSÖ: Yeni varyantın adı Omicron

Dünya Sağlık Örgütü, şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail ve Belçika'da birer vakada görülen yeni varyanta "Omicron" adının verildiğini duyurmuştu.

DSÖ'nün verdiği bilgilere göre, ön kanıtlar Güney Afrika varyantının diğer varyantlardan daha bulaşıcı olduğunu gösteriyor.

Omicron varyantı Güney Afrika'daki tüm bölgelerde artıyor.