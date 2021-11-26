Hollanda'da geçici hükûmet Başbakanı Mark Rutte, bir hafta öne çekilen basın toplantısında, COVID-19 vakalarındaki artışa karşı alınan ek önlemleri açıkladı.

Rutte, 4 Aralık'a kadar sürecek kısmi kapanma uygulamasının iki hafta daha uzatıldığını ve tedbirlerin artırıldığını söyledi.

Saat sınırlaması getirildi

28 Kasım'dan itibaren süpermarket gibi gıda satışı yapan marketler 06.00-20.00 saatlerinde; kafe ve restoranlar, diğer mağazalar, marketler, kuaförler, sinemalar, tiyatrolar, müzeler, eğlence parkları, spor salonları ve amatör spor aktiviteleri yapılan yerler ise 05.00-17.00 saatlerinde açık kalacak.

Spor müsabakaları, eczaneler ve petrol istasyonları için saat sınırlanması uygulanmayacak. Maçlar seyircisiz oynanmaya devam edecek.

Okullarda eğitim fiziki ortamda devam edecek. 9 yaş üstü öğrencilerin koridorda maske takması zorunlu olacak.

Koronavirüs kartının geçerli olduğu her yerde sosyal mesafe ve maske şartı uygulanacak.

Sağlıkta 2D aşamasına geçilecek

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge da bugünden itibaren sağlık sektöründe "2D" adlı aşamaya geçildiğini duyurdu.

Son aşama öncesi olan 2D aşamasında hastaneler 6 hafta boyunca kemoterapi, böbrek nakli ve diğer kritik planlanabilir bakım hizmetlerini durduracak.

Hollanda Sağlık Hizmetleri Kurumu, 73 hastanenin 14'ünün yatak kapasitesinin dolması sebebiyle COVID-19 hastalarına gerekli tedaviyi sunamayacağını açıklamıştı.

Günlük vaka 20 binin üzerinde

Hollanda'da yükselişe geçen vaka sayıları, iki haftadır günlük 20 binin üzerinde seyrediyor.

Son 24 saatte 21 bin 350 kişide COVID-19 tespit edildi.

Vakalardaki artışın devam etmesinin ardından 12 Kasım itibarıyla kısmi kapanmaya gidildiği açıklanmıştı.