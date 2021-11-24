Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 23 bin 789 arttı.

Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ülkede vaka sayıları son 9 günde 20 binin üzerinde seyrediyor.

Ülkedeki hastanelerde tedavi gören COVID-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 2 bin 535'e ulaşırken, yoğun bakımdaki hasta sayısı 505 oldu ve 50 kişi hayatını kaybetti.

Kapanmanın kapsamı genişletilebilir

Hollanda hükümeti, 3 Aralık'ta yapmayı planladığı COVID-19 önlemlerine ilişkin toplantıyı 26 Kasım'a aldı.

Hollanda Bilim Kurulu OMT'nin bugünkü toplantısından çıkacak tavsiye kararına göre hükümetin kısmi kapanma tedbirinin kapsamını genişleteceği düşünülüyor.

13 Kasım'dan beri kısmi kapanma var

Hollanda'da birçok hastane yatak kapasitesinin dolması sebebiyle COVID-19 hastalarına gerekli tedaviyi veremeyecek durumda olduğunu açıklamıştı.

Ülkede yüksek vaka sayıları nedeni ile 13 Kasım'dan bu yana "kısmi kapanma" uygulanıyor.