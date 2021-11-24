Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 18:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Etiyopya'da yeni bir eyalet kuruldu: Güneybatı Etiyopya
Etiyopya'nın güneybatısında eylülde yapılan referandum sonrası resmi olarak "Güneybatı Etiyopya" eyaleti kuruldu. Eyalatin başkanı Negash Wagesho oldu.
Federalizmle yönetilen Etiyopya'da "Güneybatı Etiyopya" adıyla yeni bir eyalet kuruldu.
Eyaletin başkanlığına Negash Wagesho getirildi.
Başbakan Abiy Ahmed, yeni kurulan eyaletin ülkede siyasal hakların kullanılması için başlatılan reformların bir delili olduğunu söyledi.
Ülkede 80'den fazla etnik grup var
30 Eylül'de yapılan referanduma Dawro, Bench Sheka, Güney Omo, Kafa, Konta ve Sheko bölgeleri sakinleri katılmıştı.
Ülkede, 2020'de güneydeki Sidama halkı, referandumla kendi eyaletine kavuşmuştu.
Etnik temelli 11 eyalet ve Addis Ababa ile Dire Dawa gibi özel şehir yönetimlerinden oluşan ülkede, 80'den fazla etnik grup bulunuyor.
Ülkedeki eyaletlerin özerklikleri ve kendi meclisleri bulunuyor.
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