New York Times gazetesi, ABD'li üst düzey yetkililerin, İsrailli mevkidaşlarına, İran'ın nükleer ve füze tesislerine yönelik saldırıların mevcut programı daha da hızlandırarak yeniden inşasına neden olacağını söylediğini haberine taşıdı.

Haberde, Amerikalı yetkililerin İran'a yönelik saldırıların taktiksel olarak tatmin edici olabileceği ancak nihayetinde ters tepeceği konusunda İsraillileri uyardıkları vurgulandı.

İsrailli yetkililer uyarıları reddetti

ABD tarafının ayrıca, saldırıların, 29 Kasım'da yapılacak önemli nükleer müzakereler öncesinde İran ile Batı arasındaki gerilimi tırmandıracağı ve 2015 nükleer anlaşmasına geri dönme çabalarını felce uğratacağı endişesini dile getirdiği ifade edildi.

İsrailli yetkililerin ise bu konuda geri adım atmaya niyetlerinin olmadığı belirtilen haberde yetkililerin uyarıları reddettiği de yer aldı.

Muhsin Fahrizade'nin aracına saldırı

İsrail'in son 20 ayda İran nükleer tesislerinde 4 patlamaya neden olduğu ve İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye suikast düzenlediğine dikkat çekilen haberde, İsrail saldırılarının, nükleer yakıt üreten İran santrifüjlerini imha etmeyi ve Tahran'ın olası bir bomba inşa etme planlarını önlemeyi amaçladığı yer aldı.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım 2020'de Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.