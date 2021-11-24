Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de COVID-19: Can kaybı 773 bin 864 oldu
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte bin 424 artışla 773 bin 864’e yükseldi. California 73 bin 939 can kaybı ile ilk sırada bulunuyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 93 bin 814 artışla 47 milyon 984 bin 647’ye çıktı.
Virüs nedeniyle son 24 saatte bin 424 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 773 bin 864’e yükseldi.
Vaka ve can kaybında California, Texas, Florida sıralaması
California 5 milyon 54 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 316 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 721 binden fazla vakayla Florida izledi.
California can kaybında da 73 bin 939 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 73 bin 518'e ulaştı, Florida'da ise 61 bini geçti.
Etiketler: ABD Koronavirüs
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