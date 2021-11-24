Yeni Zelanda Koronavirüsle Mücadele Bakanı Chris Hipkins, Yeni Zelanda hükümetinin resmi sayfasından, COVID-19 salgınında normalleşme adımlarının bir parçası olarak sınırların yeniden açılması ve ülkeye geleceklerin uyması gereken kurallarla ilgili açıklamada bulundu.

Ülke sınırlarını üç aşamada açmayı planladıklarını aktaran Hipkins, ilk aşamada Avustralya'daki Yeni Zelandalıların ve diğer yolcuların, 16 Ocak 2022 Pazar 23.59'dan itibaren karantinaya alınmadan ülkeye girebileceklerini duyurdu.

İkinci aşamada diğer tüm ülkelerdeki Yeni Zelandalıların 13 Şubat 2022 Pazar 23.59'dan itibaren ülkelerine dönebileceklerini belirten Hipkins, üçüncü aşamadaysa tam olarak aşılanmış tüm bireylerin 30 Nisan 2022'den itibaren Yeni Zelanda'ya seyahat edebileceklerini söyledi.

7 günlük tecrit uygulanacak

Kademeli yeniden açılış planını "riskin dikkatli bir şekilde yönetilmesini sağlamak için en güvenli yaklaşım" olarak nitelendiren Hipkins, yolculardan ülkeye varışlarında COVID-19 testinin negatif sonucunun ve 7 gün boyunca kendi kendilerini tecrit etmelerinin isteneceğini sözlerine ekledi.

Ayrıca yeni kurallara göre, ülkeye giren tüm yolcuların tam aşılı olduklarını ispat edecek belgeyi Yeni Zelanda makamlarına sunmalarının yanı sıra 7 günlük tecridin sonunda, toplum içine çıkmadan önce yeni bir COVID-19 testi yaptırmaları gerekiyor.

Yeni Zelanda sıkı tedbirlere başvurmuştu

Salgının başlamasıyla yaklaşık 20 ay önce ülke sınırlarını kapatarak sıkı tedbirlere başvuran Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 10 bin 609 COVID-19 vakası tespit edilirken virüs nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 216 vakanın kaydedildiği ülkedeki 5 bin 36 aktif vakadan 8'i yoğun bakımda olma üzere 87 Yeni Zelandalının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

