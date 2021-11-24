Daily Mail'in haberine göre, yakınları tarafından Lola olarak bilinen Susano, Filipinler’in Kabankalan kentindeki evinde yaşamını yitirdi.

19. yüzyılın son tanığı olduğuna inanılan Susano'nun yaşının Guinness Rekorlar Kitabı tarafından inceleme sürecinde olduğu belirtildi.

Susano’nun ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.