Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünyanın bilinen en yaşlı insanı, 124 yaşında hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı insanı ve 19. yüzyılın son tanığı olduğu tahmin edilen Francisca Susano, 124 yaşında Filipinler'de hayatını kaybetti.
Daily Mail'in haberine göre, yakınları tarafından Lola olarak bilinen Susano, Filipinler’in Kabankalan kentindeki evinde yaşamını yitirdi.
19. yüzyılın son tanığı olduğuna inanılan Susano'nun yaşının Guinness Rekorlar Kitabı tarafından inceleme sürecinde olduğu belirtildi.
Susano’nun ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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