Pentagon'un açıklamasına göre, yeni görev gücü Havadaki Nesne Tanımlama ve Yönetim Senkronizasyon Grubu (AOIMSG) olarak adlandırıldı.

AOIMSG, ABD hükümetinin “ Özel Kullanım Hava Sahasında (SUA) ilgi duyulan nesneleri tespit etme, tanımlama ve ilişkilendirme çabalarını koordine edecek.

Nesnelerin uçuş güvenliğine ve ulusal güvenliğe yönelik tehditlerini değerlendirecek.

Görev gücü, istihbarat topluluğu üyeleri, Savunma Bakanlığı uzmanları ve diğer devlet kurumlarından uzmanlardan oluşacak.

Departman, önümüzdeki haftalarda AOIMSG için yönetim, organizasyon yapısı ve yeni birimin kaynakları hakkında ayrıntıları içerecek bir kılavuz sunacak.