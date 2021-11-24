Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 14:33Son Güncelleme: Kaynak: Russian Today
Pentagon yeni UFO görev gücü oluşturuyor
ABD Savunma Bakanlığı, ABD Donanması'nın Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü'nün halefi olacak, havadaki tanımlanamayan nesneleri tespit etmek için özel bir grup kurulması talimatını verdi.
Pentagon'un açıklamasına göre, yeni görev gücü Havadaki Nesne Tanımlama ve Yönetim Senkronizasyon Grubu (AOIMSG) olarak adlandırıldı.
AOIMSG, ABD hükümetinin “ Özel Kullanım Hava Sahasında (SUA) ilgi duyulan nesneleri tespit etme, tanımlama ve ilişkilendirme çabalarını koordine edecek.
Nesnelerin uçuş güvenliğine ve ulusal güvenliğe yönelik tehditlerini değerlendirecek.
Görev gücü, istihbarat topluluğu üyeleri, Savunma Bakanlığı uzmanları ve diğer devlet kurumlarından uzmanlardan oluşacak.
Departman, önümüzdeki haftalarda AOIMSG için yönetim, organizasyon yapısı ve yeni birimin kaynakları hakkında ayrıntıları içerecek bir kılavuz sunacak.
Etiketler: Pentagon Uzay Çalışmaları
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