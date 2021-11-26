ABD Başkanı Joe Biden, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni COVID-19 varyantına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Danışmanlarının kendisine bu varyanta karşı bir an önce harekete geçme tavsiyesi verdiğinin altını çizen Biden, pazartesiden itibaren Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini, Mozambik ve Malavi'ye seyahat kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

Söz konusu kısıtlama kapsamında ABD vatandaşı ya da oturum sahibi olmayan kişiler bu ülkelerden ABD'ye seyahat edemeyecek.

Yeni varyant: Omicron

Dünya Sağlık Örgütü, şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail ve Belçika'da birer vakada görülen B.1.1.529 varyantına "Omicron" adının verildiğini duyurdu.

DSÖ'nün verdiği bilgilere göre, ön kanıtlar Güney Afrika varyantının diğer varyantlardan daha bulaşıcı olduğunu gösteriyor.

Ülkeler teker teker seyahat kısıtlaması getiriyor

İngiltere, Türkiye, Fransa, İtalya, Malta, İspanya, Rusya, Bahreyn ve İsrail`den de Omicron varyantının görüldüğü bazı Afrika ülkelerine yönelik seyahat yasağı getirildi.