Estonya Cumhurbaşkanlığı, Moskova Büyükelçisi Margus Laidre'nin geri çekilmesine ilişkin kararın Cumhurbaşkanı Alar Karis tarafından imzalandığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise Baltık ülkeleri ve Polonya'nın "aşırı saldırgan" tavrını kınayıp "büyük Avrupa ülkelerinin" duruşlarını dengelemesi gerektiğini savundu.

Kasım 2022'de, Rusya'nın Litvanya'daki maslahatgüzarı Sergey Ryabokon "istenmeyen kişi" ilan edilmişti.

Rusya da 23 Ocak'ta Estonya'nın talebi üzerine bu ülkede bulunan diplomatik ilişki seviyesini maslahatgüzarlık seviyesine düşürmüş ve Laidre'nin ülkeyi terk etmesini istemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin 7 Şubat 2023 tarihine kadar Rusya Federasyonu'nu terk etmesi gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Estonya'nın ardından Letonya da aynı gün Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'yla diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı aldıklarını bildirmişti.